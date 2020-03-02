Житель Одесской области получил десять лет за убийство жены

Следствие установило, что убийство произошло в июне 2019 года в одном из сел Раздельнянского района. Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину, он утверждал, что жене стало плохо и он пытался ее реанимировать, делая непрямой массаж сердца.

У супругов остались четверо детей, самому младшему из которых на момент смерти матери и ареста отца исполнилось два месяца.

Источник