Житель Одесской области получил десять лет за убийство жены

02.03.2020 11:02
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Криминал, Новости

Суд приговорил 35-летнего жителя Раздельнянского района к десяти годам лишения свободы за убийство жены.

Как сообщила прокуратура Одесской области, мужчину признали виновным в жестоком избиении жены, повлекшем ее смерть.

Следствие установило, что убийство произошло в июне 2019 года в одном из сел Раздельнянского района. Во время судебного разбирательства обвиняемый не признал свою вину, он утверждал, что жене стало плохо и он пытался ее реанимировать, делая непрямой массаж сердца.

У супругов остались четверо детей, самому младшему из которых на момент смерти матери и ареста отца исполнилось два месяца.

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