Житель Одесской области получил 8 лет тюрьмы за убийство сожительницы 85 Криминал, Новости

Котовский районный суд признал виновным в жестоком избиении женщины, повлекшим ее смерть, 52-летнего мужчину. Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, злоумышленник получил 8 лет тюрьмы.

Следствие установило, что в 2017 году мужчина переехал в Любашевку и после знакомства с местной жительницей поселился в ее доме. Периодически между ними возникали бытовые конфликты, во время очередной ссоры в марте 2018 года мужчина жестоко избил пострадавшую.

От полученных травм головы женщина умерла. Осужденный уже ранее отбывал заключение в тюрьме за умышленное убийство и теперь отправится туда на новый срок.