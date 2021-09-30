Житель Одесской области открыл стрельбу по полицейским и был ликвидирован 47 Криминал, Новости

В Подольском районе Одесской области утром 30 сентября устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области, на место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль. В ответ полицейские применили огнестрельное оружие.

Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника.

На месте работала следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.

По предварительным данным, от действий правонарушителя никто не пострадал.