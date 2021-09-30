Житель Одесской области открыл стрельбу по полицейским и был ликвидирован

30.09.2021 15:04
47
Криминал, Новости

В Подольском районе Одесской области утром 30 сентября устроил стрельбу из обреза охотничьего ружья.

Как сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области, на место происшествия немедленно отправились участковые офицеры, которые в то время отрабатывали владельцев оружия в соседнем населенном пункте.

Во время переговоров с полицейскими злоумышленник несколько раз выстрелил в их сторону и повредил автомобиль. В ответ полицейские применили огнестрельное оружие.

Через несколько минут правонарушитель зашел в чужой дом и с угрозами выгнал хозяев, потом вышел на улицу и, вооруженный обрезом и гранатой, направился к дому, в котором живет женщина с детьми. Чтобы предотвратить опасность, которая угрожала людям, работники полиции обезвредили злоумышленника.

На месте работала следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда выехало руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназовцы.

По предварительным данным, от действий правонарушителя никто не пострадал.

Рассказать

Читайте также

Высший антикоррупционный суд отказался закрывать дело оценщика «Европейской мэрии» Труханова
19.11.2019
482
Криминал, Новости
Высший антикоррупционный суд не дал закрыть уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 367 УК в отношении директора фирмы-оценщика по «делу «Краяна» ...