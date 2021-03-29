Житель Одесской области нещадно избил сторожевого пса и может сесть на 3 года

29.03.2021 18:10
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Новости

Полицейские Одесской области объявили подозрение 42-летнему мужчине в жестоком обращении с животным.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, он избил привязанного на цепь сторожевого пса гаражно-строительного кооператива, что привело к увечью животного.

С заявлением в полицию обратился директор учреждения.

В ходе расследования дела полицейские установили, что собаку цепью и металлическим стулом избил местный житель, который приходил в тот день по делам к своему знакомому. По словам мужчины, собака укусила его за ногу, за что он ей и отомстил. За медицинской помощью в больницу гражданин не обращался, зато животное нуждалось в лечении и в итоге, по заключению ветеринара, осталась с искалеченной лапой.

По результатам предварительного расследования фигуранту правоохранители объявили подозрение по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт вместе с материалами дознания.

За жестокое обращение с животным мужчине грозит штраф от одной до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

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