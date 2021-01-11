Житель Одесской области до смерти забил собутыльника кастрюлей 125 Новости

Полицейские задержали 52-летнего жителя города Раздельная Одесской области по подозрению в убийстве его знакомого.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, во время застолья между хозяином дома и его гостем возник спор, в ходе которого последний схватил со стола кастрюлю и несколько раз ударил по голове собутыльника. От полученных травм 53-летний мужчина умер, а злоумышленник лег спать в соседней комнате.

Сообщение в полицию поступило от врачей скорой помощи. 52-летнего правонарушителя, который не отрицал свою вину, задержали на месте преступления.

Ему объявили подозрение по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения — 60 суток содержания под стражей. За умышленное убийство мужчине грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.