Житель Одесского района забил свою мать до смерти 18 Новости

Правонарушителю объявили подозрение по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

84-летнюю жительницу Нерубайского сельской общины полицейские обнаружили во дворе ее дома с разбитой головой.

Правонарушитель оставил после себя выбитые стекла на дверях, разбросанные вокруг вещи со следами крови и другие вещественные доказательства, при этом до последнего пытался скрыть свою причастность к преступлению и убеждал правоохранителей, что нашел мать без признаков жизни, когда проснулся.

Только под давлением неоспоримых доказательств, которые полицейские собрали с места происшествия, мужчина рассказал, как в алкогольном опьянении избил мать деревянной палкой, смыв с себя следы крови, переоделся в чистое и позвонил в полицию.

По результатам предварительного расследования фигуранту сообщили о подозрении в убийстве и поместили его в следственный изолятор. В рамках уголовного производства назначен ряд экспертиз, в том числе судебна-психиатрическая, которая определит вменяемость мужчины.