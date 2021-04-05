Житель Болграда подстрелил прохожего из винтовки 21 Новости

Полицейские расследуют обстоятельства ранения 32-летнего жителя Болграда.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Одесской области, вечером 4 апреля в мужчину из пневматической винтовки попал 62-летний односельчанин. Пострадавшего госпитализировали с ранением брюшной полости с повреждением желчного пузыря и печени.

По словам правонарушителя, он ранил прохожего по неосторожности, когда выстрелил из своего дома.

По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Оружие у фигуранта изъяли и направили на экспертизу.

За содеянное мужчине может грозить наказание в виде общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.