Житель Арциза избил молотком семейную пару за то, что не отдали сдачу с пельменей 357 Новости

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Арциза Одесской области за покушение на убийство семейной пары.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

На потерпевших правонарушитель напал у себя дома, куда они пришли как гости. Произошло все после того, как мужчина с женщиной по просьбе хозяина купили на полученные от него 300 гривен пакет пельменей, а остальные деньги не отдали.

Хозяин молотком разбил им головы, оба пострадавших в больнице. Состояние 57-летней женщины медики стабилизировали, а борьба за жизнь 33-летнего мужчины продолжается.

Действия нападавшего квалифицировали как покушение на убийство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.