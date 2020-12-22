Житель Арциза избил молотком семейную пару за то, что не отдали сдачу с пельменей

Правоохранители задержали 33-летнего жителя Арциза Одесской области за покушение на убийство семейной пары.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
На потерпевших правонарушитель напал у себя дома, куда они пришли как гости. Произошло все после того, как мужчина с женщиной по просьбе хозяина купили на полученные от него 300 гривен пакет пельменей, а остальные деньги не отдали.
Хозяин молотком разбил им головы, оба пострадавших в больнице. Состояние 57-летней женщины медики стабилизировали, а борьба за жизнь 33-летнего мужчины продолжается.
Действия нападавшего квалифицировали как покушение на убийство. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.