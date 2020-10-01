Жертвами коронавируса стали 164 одессита 458 Новости

На утро 1 октября в Одесской области зарегистрированы 13 784 случая COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 5812 человек - жители Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 260 новых случаев заболевания, из них 164 - у одесситов, 96 - у жителей районов области.

По данным на 1 октября, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 236 пациентов с COVID-19. Из них 180 человек пребывают в состоянии средней тяжести, 56 пациентов - в тяжелом состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 14 человек с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 13 новых случаев COVID-19 у детей: восемь мальчиков и четыре девочки в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении, юноша в возрасте 17 лет госпитализирован в детскую городскую клиническую больницу №3.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 75 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 2475 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 3247 одесситов.