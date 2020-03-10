ЖЭКи Одесской мэрии отдали $ 142 836 на ремонт жилых домов подставным фирмам 30 Новости

За полтора месяца карманная фирма «Элитстандарт» получила от ЖЭКов 3,5 млн гривен на ремонт жилых домов.

С февраля по март 2020 года одесские ЖЭКи отдали 20 закупок на ремонт парадных и домов фиктивному частному предприятию «Элитстандарт». До января 2017 года предприятие было зарегистрировано в Киеве, а затем сменило адрес регистрации на село Андреевка Белгород-Днестровской области. В контактных данных «Элитстандарта» указан номер телефона, который совпадает с номером телефона фирмы «Интенсив Групп». С этой фирмой тесно сотрудничает КП «Одесгорэлектротранс».

Учредительницей фирмы «Интенсив Групп» является Анна Бирюкова, которая также числится бухгалтером в фирме «Гидроспецсервис». Именно фирма «Гидроспецсервис» является фигурантом фиктивных торгов при закупке ЖКС «Порто-Франковский» услуг по ликвидации аварий на сетях. Тогда на участие в торгах подавались две связанные между собой фирмы, дабы избежать конкуренции.

Стоит также отметить, что стоимость каждой из 20 закупок по ремонту домов была указана специально ниже на пару сотен гривен от допороговой стоимости, чтобы подписать договор с нужным подрядчиком напрямую.

Фирма «Элитстандарт», которой ЖЭКи «сливают» большую часть подрядов на ремонт, не единственная. К числу фирм, резко изменивших свой город регистрации на Одессу и полюбившихся ЖЭКам, относится также «Сольвин» и «Буканис». С этими компаниями сотрудничает только ЖКС «Порто-Франковский». С ООО «Буканис» с февраля 2020 года было заключено 20 договоров на общую сумму 3,8 млн гривен, а с ООО «Сольвин» с начала марта 2020 года лишь два договоры на сумму 399 тыс. грн. До марта 2020 года «Сольвин» был зарегистрирован в Днепре, так же, как и «Буканис».

С фирмой «Элитстандарт» больше всего договоров заключила ЖКС «Черемушки», а именно 16, на общую сумму 2,9 млн гривен. ЖКС «Фонтанский» подписала два договоры на сумму 320 тыс. 702 грн. и ЖКС «Хмельницкий» тоже два договоры на сумму 270 тыс. 592 грн.

Как видим, с приходом нового руководителя департаментом городского хозяйства Дмитрия Жемана, ситуация на рынке публичных закупок не изменилась. Работает все та же старая схема, о которой журналисты интернет-издания «Монитор» писали еще в сентябре 2019 года. Департамент и ЖЭКи подписывали договоры с карманными ЧП по закупке ремонтных работ. Примечательно, что в таких случаях, все договоры имеют допороговую сумму, что позволяет уйти от проведения публичных торгов на конкурентной основе.

Еще одна излюбленная схема чиновников – это разбивать тендер на отдельные процедуры с целью избежать конкурентных торгов. Ранее журналисты интернет-издания «Монитор» писали о том, как ЖКС «Порто-Франковский» уже проводила закупки с нарушениями. Коммунальная служба заказывала ремонт парадных в четырех домах, разбив тендер на отдельные процедуры с целью выбрать единого подрядчика работ. Такие действия ЖЭКа говорят о нежелании экономить бюджетные деньги, поскольку в данном случае работает принцип «опта» — чем больше объем работ, тем дешевле они. То есть целесообразней было бы все закупки объединить в один тендер.

Но самым возмутительным является то, как департамент городского хозяйства собственноручно сделал «Одеслифт» Частного Акционерного Общества «Стальканат-Силур» монополистом на рынке услуг по ремонту лифтов. С «Одесалифт» департамент заключил 1262 договоры на капитальный ремонт лифтов в жилых домах. Общая сумма всех закупок составила 869 млн 738 тыс. 615 грн. Все 1262 договоры были подписаны напрямую, без оглашения публичных торгов, поскольку стоимость каждого из них не превышала допороговую сумму.

Справка: владелица фирмы «Интенсив Групп» Анна Бирюкова является женой Романа Бирюкова, который работает помощником начальника Одесской исправительной колонии № 14.

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