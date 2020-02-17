Жахливі умови та відсутність комунікацій: уповноважений Президента перевірив одеський інтернат 83 Места, Новости

За результатами візиту обмбудсмена до одного з Одеських інтернатів направлено листи реагування до обласної державної адміністрації.

Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в південних областях Олександр Остапенко разом з контролюючими службами здійснили моніторинговий візит до Балтського психоневрологічного будинку-інтернату в Одеській області.

​Під час приватного спілкування, підопічні скаржилися, що деякі працівники персоналу застосовують відносно них образливі слова, крик та погрози, що може бути розцінене, як катування відповідно до статті 3 Європейської конвенції з прав людини.

​Також зі слів опитаних підопічних, працівники установи регулярно у примусовому порядку змушують їх безоплатно виконувати важкі господарські роботи у приватному секторі місцевих мешканців, що суперечить статті 4 вищезазначеної Конвенції.

​Моніторинговою групою зафіксовано неналежні умови проживання підопічних закладу, а саме: ліжка в кімнатах розміщені впритул одне до одного, зношена постільна білизна, відсутні приліжкові тумбочки і шафи, в яких можна зберігати власні речі, відсутні ємності з питною водою, воду п’ють з під крану в санітарних кімнатах, однак висновку санітарно-епідеміологічної служби про якість води групі не надано. У корпусах присутній різкий, неприємний запах. Гігієнічні процедури проводяться один раз у десять днів. Підопічні не мають вільного доступу до ванної кімнати та не в повному обсязі забезпечені засобами особистої гігієни.

​У підопічних немає жодних розваг, окрім телевізора, проте телевізори розміщені в одній із житлових кімнат, одночасно дивитися телепередачі можуть лише декілька осіб.

​Особи, які прикуті до ліжка, не виходять на вулицю та не мають доступу до свіжого повітря. В палатах відчувається різкий специфічний запах випорожнень. На ліжках деяких підопічних були відсутні простирадла, ковдри, подушки. За підопічними не наглядають належним чином: їх не мили через відсутність гарячої води. Утім, бойлери, які встановлено в кожному відділенні, були вимкнені. Біля ліжок відсутня питна вода.

​Порушуються в установі і права підопічних з інвалідністю: приміщення установи не пристосоване для їхнього проживання, адже пороги у всі кімнати унеможливлюють вільне пересування, у туалетах та ванних кімнатах відсутні спеціальні пристосування.

В установі відсутні стенди з контактною інформацією державних інстанцій, до яких підопічні інтернату можуть звертатися для захисту своїх прав.

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