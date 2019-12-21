Земельные аферы в Затоке: под Одесской ОГА жгли файеры, а СБУ задерживает чиновников поссовета 57 Новости

Около сотни жителей Затоки пикетировали сегодня здание Одесской ОГА. Протестующие жгли файеры и требовали у руководства страны прекратить земельные аферы в приморском курорте. Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

По словам протестующих, руководство поселка планирует принять новый детальный план территории населенного пункта и фактически продать пляжную землю в частные руки. Более того, активисты уверяют, что участкам уже присвоены кадастровые номера. При этом, убеждены они, ничего строить на этой территории вообще нельзя.

На станции Морской вообще нет 100-метровой зоны пляжа. Здесь всего 60 метров, и с одной стороны идет электричка. И они уже под габионы (сетчатые конструкции у насыпи, – ред.) электрички копают фундамент. Тут высоковольтные провода, как можно в этой зоне вообще копать? – возмущается общественница Алена Салаева.

Активистка говорит, что власти поселка пытались втянуть в свою аферу даже боксера Василия Ломаченко, выделив его семье целых три участка. Однако спортсмен отказался строиться на этой территории.

Протестующие утверждают, что руководство поселка во главе с и. о. главы поссовета Вячеславом Бокием уже вывело из коммунальной собственности более 30 гектаров земли, рыночная стоимость которой – более 750 млн грн. Кроме того, по их словам, рейдерским путем захвачены 18 баз отдыха, земли под которыми проданы в частные руки.

Мы требуем признать пески и пляжи пляжной парковой зоной. Мы просим президента помочь сохранить единственный сохранившийся после того, как у нас украли Крым, черноморский курорт. Это – достояние не только затокчан и одесситов, но и всей Украины. Как можно привлекать сюда инвесторов, если мы сами уничтожаем курорт?, – говорит Алена Салаева.

По словам активистов, по фактам угроз журналистам и общественникам, критикующим Бокия и его деятельность, открыто более 80 уголовных производств и задержаны 13 человек, однако все они вскоре были отпущены на свободу.

В Затоке земля стоит немногим меньше, чем в Одессе. Везде, где земля стоит дорого, происходит одно и то же: "титушки", убийства, нападения, покушения, – говорит одесский активист Олег Михайлик, пришедший поддержать жителей Затоки.

К протестующим вышел зампред облгосадминистрации Денис Ванаш. По его словам, глава области Максим Куцый в курсе происходящего и намерен принимать меры.

Мы запланировали на следующий год обновить схемы области, и особое внимание уделим курортным и пляжным зонам. Мы будем решать, каким образом можно ограничить право местного самоуправления застраивать такие зоны, – рассказал заместитель главы ОГА.

Денис Ванаш заявил, что областные власти открыты для диалога, и пообещал действовать "единым фронтом" с общественностью. После долгих и весьма бурных дебатов протестующие согласились встретиться с чиновниками ОГА в понедельник, 23 декабря, в 9:00, чтобы создать рабочую группу и искать пути решения проблемы.

Отметим, что 20 декабря председателю земельной комиссии Затокского поссовета Богдану Шевчуку вручили уведомление о подозрении.

Правоохранительные органы считают его причастным к незаконному выделению земельных участков в прибрежной рекреационной зоне курорта.

А 21 декабря пресс-служба СБУ в Одесской области сообщила о разоблачении и. о. председателя поселкового совета Вячеслава Бокия, а также члена исполкома и одного из депутатов поссовета: они требовали от местного бизнесмена взятку в 87 тыс. долларов за выделение трех земельных участков в курортной зоне. По нашей информации, речь идет о депутате Эдуарде Кушнире.

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