Зеленский утвердил глав двух районов Одесской области 114 Новости

Владимир Зеленский назначил глав Тарутинского и Арцизского района. Соответствующее распоряжение появилось на официальном сайте президента.

Тарутинский район возглавит Владимир Ореховский. Он занимал должность замдиректора одесского селекционно–генетического института. Ореховский переехал в 2014 году из Донецкой области.

У Ореховского есть квартира площадью 131 кв. м в Хлебодарском Беляевского района. Также глава Тарутинского район задекларировал Peugeot 2016 выпуска стоимостью 386 тыс. грн. За год работы Владимир Ореховский заработал 42,8 тыс. грн. Наличкой он хранит 13,5 тыс. долларов США. В 2018 году Ореховский взял в кредит у банка 147 тыс. грн.

Арцизский район возглавил Денис Байлук. Он долго работал в правоохранительных органах, был замом начальника отдела аграрного и экологического контроля Южного офиса Госаудитслужбы.

У Байлука есть квартира в Одессе площадью 181 кв. м. У его жены — участок в Прилиманском и дом в Беляевке. Супруга также имеет BMW 1999 года выпуска. За год жена Байлука заработала 164 тыс. грн. Денис Байлук работал на двух работах и получил 75 тыс. грн. Также он добился материальной помощи по безработице — 60 тыс. грн.

Денис Байлук задекларировал 12 тыс. долларов США наличными. Сбережения его жены — 2 тыс. долларов США.

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