Здания одесского винзавода отдали строительной компании 17 Новости

Строительная компания «Эталон буд» выиграла на аукционе право арендовать имущественный комплекс одесского винзавода на Французском бульваре.

Компания предложила платить за аренду комплекса, в том числе 29 зданий на Французском бульваре, улице Атамана Головатого и в Наливном переулке, 751 тысячу гривен в месяц. А действующий арендатор, ООО «Одессавинпром», готов был платить всего 343,5 тысячи гривен.

Фирма «Эталон буд» — строительная компания, связанная с небезызвестной строительной группой «Ханбер», среди проектов которой — жилой дом «Граф» в переулке Вице-адмирала Азарова, ЖК «Манхеттен» в районе площади Толбухина и т.п.