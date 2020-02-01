Здание «Укрзализныци» на Молдаванке хотят вернуть государству 9 Идеи

Прокуратура Одесской области направила в суд иск об отмене регистрации права собственности на здание «Укрзализныци» площадью 520 квадратных метров и стоимостью 6 миллионов 300 тысяч гривен в Малиновском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

Так, государственным регистратором Одесского городского управления юстиции на основании отмененного решения арбитражного суда Одесской области и решения районной администрации о присвоении нового почтового адреса по одному из предприятий зарегистрировано право собственности на здание железной дороги.

Объект является одним из зданий целостного имущественного комплекса площадью свыше 4 800 квадратных метров, который принадлежит государству в лице Министерства инфраструктуры Украины.

По данным источников Odessa.online, здание, о котором идет речь находится на улице Заньковецкой.

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