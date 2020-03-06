Здание отеля Минобороны оказалось в руках людей Труханова, за него военные могли получить 100 квартир 29 Места, Новости

Одесская гостиница «Витязь», которая должна была быть использована как общежитие для военнослужащих, в очередной раз перешла в частные руки.

По информации издания, в конце 2018 года здание площадью 3515,70 кв.м. на проспекте Шевченко, 8/5 передали в аренду на десять лет ЧП «Дом бытовых услуг». Согласно документу, в бывшей гостинице разместят химчистку, парикмахерскую, сервис по ремонту радио и видеоаппаратуры, электротехники и бытовых приборов, ремонту одежды и обуви, а также реставрации ковров.

Учредителями частного предприятия «Дом бытовых услуг» являются экс-депутат Одесского горсовета Андрей Губанков, его отец Юрий Губанков и житель Ряснополя Александр Козлов. Андрей Губанков был депутатом Одесского горсовета шестого созыва от Партии регионов. Входил в состав депутатской группы сторонников Геннадия Труханова «Доверяй делам».

Примечательно, что в реестре прав на недвижимое имущество собственником здания до сих пор числится государство в лице Министерства обороны Украины. 4 декабря 2018 года в реестре прав на недвижимость была сделана запись о регистрации права собственности на объект за государством. Тогда же в здании начались ремонтные работы, и в Минобороны заявили, что в нем поселят военнослужащих контрактной службы.

Несмотря на это, через две недели гостиницу передали в аренду частникам. Публике об этом не сообщили. В феврале 2020 года ЧП «Дом бытовых услуг» получило разрешение на реконструкцию.

Квартирно-эксплуатационному управлению (КЭУ) Минобороны военными было предложено обменять это здание на 100 смарт-квартир. Их предлагалось использовать как служебно-должностное жилье.

Была найдена компания, которая была готова провести такой обмен, более того, квартиры были уже построены. Само здание находится в плохом состоянии, там старая планировка и использовать его для размещения военных неудобно.

Ценность представляет лишь земля — здание находится в центре города.

Отметим, в 2020 году власти планируют выделить почти 250 млн грн на жилье для ветеранов-переселенцев и еще более 305 млн грн на обеспечение жильем бойцов, получивших инвалидность в результате войны на Донбассе.

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