Здание института на Канатной снова продают - на этот раз "под бизнес" 130 Места, Новости

Пятиэтажное здание бывшего Института последипломного образования специалистов морского и речного транспорта на Канатной, 42 снова выставили на продажу. При этом цену владелец установил вдвое больше, чем та, по которой объект продал Фонд госимущества.

На сайтах объявлений здание предлагается приобрести под гостиничный или любой другой вид бизнеса.

Единый имущественный комплекс включающий в себя здание площадью 8 407, 2 кв м, гараж, навесы, машины и оборудование купили в апреле 2017 года на аукционе Фонда государственного имущества за 2,2 млн долларов. Новый собственник продает его за 5 млн 160 тыс. долларов.

В 2017-м покупатель взял на себя обязательства обеспечить сохранение профиля деятельности института в течение одного года и существующих рабочих мест в количестве 30 в течение шести месяцев и погасить текущую кредиторскую задолженность в сумме 1, 33 млн грн. Выполнив перечисленное, новый собственник, очевидно, решил перепродать объект.

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