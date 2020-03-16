Завышение стоимости работ: полиция расследует реконструкцию школы на ул. Болгарская 114 Места, Новости

Уголовное производство зарегистрировано по заявлению «Рады общественной безопасности» Марка Гордиенко.

Врамках уголовного производство №12020161470000227 от 25 февраля 2020 года полиция расследует присвоение и растрату средств городского бюджета, выделенных на капитальный ремонт общеобразовательной школы № 103 на ул. Болгарская, 31.

По мнению некоего свидетеля, средняя стоимость аналогических работ составляет 4-5 млн гривен, в то время как основным договором предусмотрена цена в 16 млн гривен. Таким образом, при подписании договора должностные лица управления капитального строительства ОГС, которое выступало заказчиком работ и представители подрядчика ООО «НПП «Техвод»» осуществили присвоение более 10 млн гривен.

Кроме этого, свидетель указал на то, что при выполнении работ подрядчик вместо сертифицированных материалов завода «Николл» использовал материалы низкого качества китайского производства. Это в свою очередь удешевляло стоимость работ и несет опасность жизни и здоровью детей.

На сегодняшний день суд предоставил следователям доступ к документации подрядчика по данному тендеру для проведения в дальнейшем комплексной судебной строительно-технической и товароведной экспертизы.

Стоит отметить, что тендер на капитальный ремонт школы №103 на ул. Болгарская, 31 был проведен в конце 2017 года. Изначально работы должны были быть выполнены до конца 2018 года. В дальнейшем межу УКСом и подрядчиком «НПП «Техвод»» были подписаны дополнительные соглашения, которыми окончание работ сдвинуто на март 2020 года. Фактически работы были затянуты более чем на год, по сравнению со сроком, который предполагался изначально. Зачастую такое искусственное затягивание происходит в связи с отсутствием необходимых для оплаты денежных средств в городском бюджете. Чиновники перебрасывают средства городского бюджета на более приоритетные, по их мнению, объекты.

Компания «Научно-производственное предприятие «Техвод» была зарегистрирована в 2006 году. Учредителями предприятия указаны Унтилов Алексей Сергеевич и Шумахер Андрей Эдуардович. Начиная с 2016 года компания подписала восемь договоров на общую сумму 45,5 млн гривен. На закупках от управления капитального строительства фирма заработала 37,5 млн гривен и еще 12 млн гривен на капитальном ремонте здания на ул. Раскидайловская от КП «Городские дороги».

Андрей Шумахер также является руководителем компании «Экоп-Юг». СМИ также сообщают, что последний является родственником близкого друга Геннадия Труханова. Одним из учредителей компании также указан Иванчо Андрей Андреевич, который вместе с Трухановым указаны учредителями ОО «Украинская федерация тайского бокса муей-тай». Кроме этого, Иванчо ранее был бизнес-партнером матери Труханова в компании «Рубител» и еще он вместе с экс-мэром Одессы Алексеем Костусевым и бывшей супругой Труханова Татьяной Колтуновой владели частями в ООО «ТРУ «Одесса-Плюс»».

Источник