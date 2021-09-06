Завтра на Фонтане и Даче Ковалевского отключат надолго воду (список адресов)

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает об отключении 7 сентября в Одессе водоснабжения ряду потребителей.
В связи с масштабной заменой изношенных и аварийных сетей с 09:00 7 сентября до 12:00 8 сентября воды не будет по следующим адресам:
- ул. Тимирязева,
- Люстдорфская дорога, 177-233,
- ул. Долгая,
- ул. М. Демченко, 2-32, 1-29,
- ул. Рыбачья,
- ул. С. Яхненко,
- ул. Магнитогорская,
- ул. Художника Федорова,
- ул. Офицерская,
- ул. Ак. Гамалея,
- ул. Писарева,
- ул. И. Тимченко,
- ул. Енисейская,
- ул. Алмазная,
- ул. Старая Вильямса, 2-48 (частный сектор),
- ул. С. Эйзенштейна,
- ул. Байкальская,
- ул. Дача Ковалевского,
- ул. Н. Гумилева,
- ул. Дачная,
- Фонтанская дорога, 92-118а/1,
- ул. Макаренко,
- ул. Абрикосовая,
- ул. Ореховая,
- ул. Псковская.
Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.
Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).