Завтра на Фонтане и Даче Ковалевского отключат надолго воду (список адресов) 31 Места, Новости

Филиал «Инфоксводоканал» сообщает об отключении 7 сентября в Одессе водоснабжения ряду потребителей.

В связи с масштабной заменой изношенных и аварийных сетей с 09:00 7 сентября до 12:00 8 сентября воды не будет по следующим адресам:

- ул. Тимирязева,

- Люстдорфская дорога, 177-233,

- ул. Долгая,

- ул. М. Демченко, 2-32, 1-29,

- ул. Рыбачья,

- ул. С. Яхненко,

- ул. Магнитогорская,

- ул. Художника Федорова,

- ул. Офицерская,

- ул. Ак. Гамалея,

- ул. Писарева,

- ул. И. Тимченко,

- ул. Енисейская,

- ул. Алмазная,

- ул. Старая Вильямса, 2-48 (частный сектор),

- ул. С. Эйзенштейна,

- ул. Байкальская,

- ул. Дача Ковалевского,

- ул. Н. Гумилева,

- ул. Дачная,

- Фонтанская дорога, 92-118а/1,

- ул. Макаренко,

- ул. Абрикосовая,

- ул. Ореховая,

- ул. Псковская.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефоны для справок: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно).