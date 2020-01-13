Завхозу сгоревшего колледжа на Троицкой предъявлено подозрение 52 Криминал, Новости

Прокуроры прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством сгоревшего Одесского экономического колледжа на Троицкой, 25.

По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнение должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, в помещении образовательного учреждения возник пожар.

Последствия – гибель 16 человек.

Напомним, что в ходе осмотра здания после трагедии было установлено, что автоматическая система оповещения о пожарной опасности в здании отсутствовала. Вместо этого оповещение осуществлялось с помощью устаревшей ручной сигнализации типа «ревун», расположенной на первом этаже.

При осмотре служебного помещения коменданта колледжа под кроватью были обнаружены огнетушители, а под шкафом – багры. В то время как в других помещениях колледжа ни одного из этих орудий для тушения огня обнаружено не было.

По результатам плановой проверки учебного заведения, в июне 2014 года, сотрудники ГСЧС составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Завхоз, как ответственное лицо, не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Следует отметить, что несмотря на наличие не устраненных нарушений требований пожарной безопасности, женщина, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Одесской области (ч. 2 ст. 367 УК Украины).