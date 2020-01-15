Завхоза сгоревшего колледжа отправили под домашний арест на два месяца

Завхоза Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса отправили под домашний арест на два месяца. Женщине запретили покидать свой дом с 22:00 до 6:00.

Завхоза подозревают в служебной халатности и ненадлежащем выполнении обязанностей, что повлекло тяжкие последствия. Напомним, трагический пожар в здании на Троицкой унес 16 человеческих жизней.

Однако адвокаты заведующей хозяйством утверждают, что подозрение необоснованно, поскольку в обязанности их подзащитной ответственность за пожарную безопасность не входила. Эта функция якобы была возложена на другого сотрудника колледжа, о чем, по словам защитников, говорят показания свидетелей. Как утверждают адвокаты, это лицо и предоставило суду проекты приказов, назначающих подозреваемую ответственной, чтобы снять вину с себя.

Если прокуратура докажет вину подозреваемой, ей грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Источник

