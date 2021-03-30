Замначальника одесской колонии будут судить за крупную взятку 13 Новости

Заместитель начальника Одесской исправительной колонии предстанет перед судом по подозрению в коррупции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Сотрудник учреждения требовал от осужденного и получил от его родственников 1200 долларов за подготовку ходатайства об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания и направление в суд.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи теруправления ГБР Госбюро расследований в Николаеве.

Тюремщику грозит до 10 лет с конфискацией имущества.