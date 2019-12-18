Замена маршруткам: на Посёлке Котовского уже тестируют новые большие автобусы 44 Идеи, Новости

Запланированная в Одессе замена маршрутных такси на более крупные машины уже начала реализоваться.

Об этом сообщил на заседании комиссии городского совета по вопросам транспорта руководитель компании «Севертранс» Вячеслав Максименко. Он отметил, что его предприятие закупило 50 единиц крупных автобусов MAN 2009 года выпуска, которые способны перевозить примерно 80 человек одновременно. Это почти вдвое больше количества, которое перевозится автобусами «Богдан» и «Эталон» — основой пассажирского транспорта Одессы в настоящее время.

При этом, по словам Максименко, из полусотни новых крупных машин только 20 должны работать в областном центре, остальные же уедут в другие города Украины. Уже сейчас указанные автобусы работают на одесских маршрутах № 232, 242, 250 и 240, однако пока только в тестовом режиме — лишь в часы пик. Делается это потому, что с учётом вместимости MAN им нужно подобрать для них адекватный режим движения. Именно такая работа сейчас и началась. А в дальнейшем автобусы планируют использовать как раз на магистральных маршрутах, но постоянно или только во время утренних и вечерних нагрузок, пока ещё неизвестно.

Добавим, что рассмотрение данного вопроса на транспортной комиссии не обошлось без скандала: по словам депутата Одесского горсовета Марины Лозовенко (промэрская фракция «Доверяй делам»), к идее обновления пассажирских машин в городе неожиданно присоседился и народный депутат Александр Горенюк из правящей партии «Слуга народа». У себя в соцсетях он стал говорить, что именно его стараниями Одесса получила большие автобусы, однако, как оказалось, никакого отношения к закупке этих транспортных средств нардеп не имеет, и никаких своих средств в само дело не вкладывал. По мнению Лозовенко, речь в данном случае идёт о банальной попытке попиариться на достижениях и успехах городских властей.

«Это не красит народного депутата», — добавила она.

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