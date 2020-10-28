Замдиректора порта Одесской области подозревают в растрате 47,5 миллионов гривен 170 Новости

В порту «Южный» действовала коррупционная схема, из-за которого госпредприятие потеряло 47,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

К схеме причастны 11 человек, среди которых действующий замдиректора порта, а также бывший замдиректора, семь экс-руководителей коммерческих компаний и два действующих сотрудника фирм.

В НАБУ выяснили, что нынешний замдиректора сговорился с бывшим и директором частной фирмы и в 2017-2018 годах вывели 47,6 миллиона гривен. Схема заключалась в переплате при покупке товаров через тендеры. Всего правоохранители зафиксировали 29 таких тендеров.

«Должностные лица действовали в сговоре и привлекли для реализации своих планов еще ряд лиц, что позволяло им полностью контролировать весь процесс закупки - от формирования потребности в закупке и составления тендерной документации к контролю за конкурентной средой, чтобы в итоге обеспечить победу в торгах компаниям, подконтрольным организаторам схемы», - рассказали в НАБУ.

Уголовное дело открыто по ч. 5 ст. 191 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Фигурантам дела грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.