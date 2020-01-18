Залог для кандидатов в мэры Одессы будет больше 1 миллиона гривен 57 Новости

Залог в местные советы увеличен почти в 40 раз по сравнению с 2015 годом. Это показали расчеты на основе формулы из Избирательного кодекса, сделанные общественным движением «Честно».

Размер залога для кандидата в мэры областного центра или большого города, где более 90 тысяч избирателей, составит не меньше 170 тыс. грн. Под такие критерии подпадает 30 городов без учета расположенных на неподконтрольных Украине территориях.

Так, залог для кандидата в мэры Одессы в 2020 году составит больше 1,3 млн. гривен. Для сравнения в 2015 году кандидат должен был внести залог в размере 35 тысяч гривен.

«Формула расчета залога для кандидатов в мэры и для регистрации партийных списков идентична и зависит от количества зарегистрированных в городе избирателей и от размера минимальной зарплаты», – сообщает «Чесно».

По его данным, на увеличение залога повлияли изменение формулы расчета и рост минимальной зарплаты в четыре раза в гривневом эквиваленте с 2015 года.