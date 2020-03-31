Закупки в одесской инфекционке: зачем больнице дверные таблички за 1000 грн? 48 Новости

Одесская инфекционная больница на минувшей неделе вместо средств защиты врачей и других необходимых в борьбе с коронавирусом материалов, активно закупала мебель.

Как сообщает издание «Украинская правда», юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан на основании анализа 33 процедур закупок медучреждения в системе «Прозорро» на общую сумму более 6 млн грн.

Из всех закупок, только одна касалась эпидемии коронавируса (закупки тестов) и была объявлена по процедуре открытых торгов. Но ее отменили – видимо в связи с тем, что мэрия сама закупила британские тесты.

Большая часть других закупок касалась именно мебели. При этом без аукциона: на время карантина, если закупка считается неотложной, торги можно не проводить. В частности, были закуплены столы, кушетки и ширмы почти на 874 тыс. 137 грн. При этом, согласно документам, исполнить имеет права привезти вышеперечисленное и 31 декабря – договор действителен именно до этой даты.

При этом, создается впечатление, что стоимость значительно завышена. К примеру, медицинские столы-тумбы с 4 ящиками стоимостью 15 575 грн за штуку. Ищем в Интернете похожие по описанию товары, выбирая даже не самые дешевые, и видим такие в три раза дешевле.

Столики, штативы и тумбочки на 234 тыс. грн, как и в других закупках, тоже закуплены почти втрое дороже.

Однако это далеко не самое интересное, что можно найти в торгах. Имеется закупка с названием «Фурнитура разная» в действительности является закупкой 65 таблички на двери. При этом каждая табличка стоит 1050 грн!

Сегодня в пресс-службе мэрии рассказали, зачем столько мебели инфекционной больнице. Как оказалось, медучреждение готовится к открытию нового отделения на 30 коек.

– Отделение создается в новом корпусе больницы, который построен на базе старого неиспользуемого пищеблока. В новом отделении оборудованы полубоксы – это маломестные изолированные палаты с выходами в общий коридор. В таких полубоксах обеспечивается возможность изоляции больных, в том числе, если при массовой госпитализации возникнет такая необходимость – с COVID-19. Медицинская мебель, которую в настоящее время закупает инфекционная больница, предназначена для оборудования нового отделения. Мебель соответствует стандартам и требованиям для инфекционных отделений, – сообщили в мэрии.

Правда, зачем больнице таблички по 1050 грн, это не объясняет.

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