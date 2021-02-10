Заключенные из Одессы выманили у 10-летней девочки более 50 тысяч гривен

Правоохранительные органы Чернигова заподозрили троих заключённых Одесского следственного изолятора в телефонном мошенничестве и провели обыск.

Как сообщили правоохранители, 29 сентября прошлого года к ним обратилась за помощью 39-летняя женщина, 10-летняя дочка которой отдала аферистам крупную сумму денег.

«На мобильный телефон девочки позвонил неизвестный и сказал, что её родители попали в беду. Ребенка запугали несчастьями и заверили, что она может помочь родителям, если найдёт дома все сбережения и передаст их для спасения», — рассказали в черниговском полицейской главке.

Обманутый ребенок вынес подъехавшему к дому мужчине 40 тысяч гривен, 350 долларов США и 250 евро (в сумме более 50 тысяч гривен). Водителем оказался таксист, принявший заказ на поездку из Чернигова в Одессу: клиент сообщил мужчине, что девочка передаст ему пакет, который нужно будет затем доставить в другой город.

Расследование привело полицию в одну из камер СИЗО, где 8 февраля работники угрозыска нашли и изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черновые записи, свидетельствующие о причастности заключенных к произошедшему.