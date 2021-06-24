Задушил родного брата: копы задержали подозреваемого в убийстве 22 Новости

Нацполиция Одесской области задержала 41-летнего одессита по подозрению в убийстве старшего брата.

Как рассказали в Главном управлении областной полиции, мужчины жили в одной квартире и часто ссорились по бытовым вопросам. Но во время последнего конфликта в ход пошли кулаки. Задержанный задушил своего 50-летнего брата, а позже сам позвонил в полицию и сообщил, что якобы нашел родственника в квартире уже мертвым, когда пришел с работы.

После допросов подозреваемый все таки сознался в содеянном. Его поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины.