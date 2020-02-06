Задержание сотрудников Одесстандартметрологии: их подозревают во взятке, а в самом ведомстве отрицают 22 Криминал, Новости

Появились фото задержания директора Одесстандартметрологии Антона Гукасяна, а также еще двух сотрудников по подозрению во взятке за сертификат системы менеджмента качества пищевых продуктов. На самом предприятии утверждают, что это информация не правдивая.

Как удалось выяснить УСИ, задержание проводил Департамент стратегических расследований по подозрению в получении неправомерной выгоды задержали генерального директора ГП “Одесский региональный центр стандартизации, метрологии и сертификации” Антона Гукасяна, начальник отдела сертификации систем менеджмента этого же центра Илью Забалуева и работника отдела сертификации по фамилии Литвиненко. Их подозревают во взятке в 25 тысяч гривен за выдачу сертификата системы менеджмента качества пищевых продуктов.

Тем временем в самом предприятии утверждают что информация неправдивая.

Мы будем писать опровержение, которое появится на нашем сайте. Это неправдивая информация,- рассказали УСИ в информационном отделе предприятия.

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