Задержан подозреваемый в убийстве известной одесситки-участницы АТО Амины Окуевой 107 Криминал, Новости

Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержан подозреваемый в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По данным следствия, мужчина входил в преступную организацию, которая занималась заказными убийствами и была непосредственным исполнителем преступления. На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 года и в январе 2019 года, которые также раскрыты.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обнародовал фото задержанного. По предварительной информации, именно он стрелял по автомобилю Осмаева и Окуевой. Кроме того, Аваков сообщил, что ДНК задержанного совпадает с тем, который обнаружили на оружии с места преступления.

Напомним, вечером, 30 октября 2017 года близ поселка Глеваха Киевской области неизвестные обстреляли автомобиль Амины Окуевой и ее мужа Адама Осмаева. От огнестрельных ранений Амина погибла, Адам попал с ранениями в больницу.

Досье

Амина Окуева родилась в Одессе, позже длительное время жила в Чечне. Во время Первой чеченской войны она участвовала в боях против российских войск. После войны Окуева окончила одесский Медин и работала в одной из городских больниц. Она участвовала в Евромайдане, а после начала боевых действий на Донбассе отправилась добровольцем на фронт. Окуева была военным врачом в батальоне "Киев-2" и воевала в батальоне имени Джохара Дудаева, вместе со своим мужем, Адамом Осмаевым.

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