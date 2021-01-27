Забивший насмерть отверткой пенсионера житель Одесской области сел на 11 лет 69 Новости

44-летний житель города Балта Одесской области в состоянии опьянения на почве давних обид нанес своему товарищу 25 ударов отверткой по телу.

Как сообщает Подольское районное управление полиции в Одесской области, убийство произошло в сентябре прошлого года в заброшенном здании спортивного зала, где жили и покойник, и его убийца.

Тело умершего обнаружил местный житель и сообщил об этом полицейским. Злоумышленник был задержан недалеко от места преступления.

Смерть потерпевшего наступила в результате проникающих повреждений грудной клетки, живота, шеи, левого легкого, сердца и брыжейки толстой кишки, сопровождающиеся значительным кровотечением. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, фигурант был способен в полной мере осознавать свои действия и руководить ими.

Расследованное в полном объеме уголовное производство вместе с обвинительным актом направлено в суд, который признал гражданина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины, и назначил ему вышеуказанное наказание.