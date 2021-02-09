За сутки коронавирус нашли у 90 жителей Одесской области 41 Новости

По состоянию на 9 февраля 2021 в Одесской области зарегистрировано 82 629 случаев COVID-19, из них 36 822 — у жителей Одессы.

По информации Одесского областного лабораторного центра МЗ Украины, за последние сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заболевания, из них 36 — у одесситов.

По данным на 9 февраля, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 144 пациентов с COVID-19, из них 50 человек находятся в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии 94 пациента, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 13 человек с подозрением на COVID-19.

20 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 25 человек — в ГКБ №10, 30 человек — в городской больнице №5, двое детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 8 февраля, в опорных больницах Одессы свободные 270 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано два новых случая COVID-19 у детей, они находятся на амбулаторном лечении. От COVID-19 выздоровели за сутки 27 жителей Одессы.

На данный момент в Одессе зарегистрировано 33 733 случая выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 2403 одессита.