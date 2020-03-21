За ремонт моста в Одесской области заплатят более трех миллионов 43 Места, Новости

Государственное предприятие «Служба местных автомобильных дорог» объявила тендер для выбора подрядчика, которому заплатят за текущий средний ремонт моста на автомобильной дороге местного значения О161319/О160915/-Старые Шомполы-Доброслав-Граница-Пшеняново.

Соответствующее объявление опубликовано в системе электронных закупок Prozorro.

Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 3 миллиона 772,1 тысячи гривень состоится 7 апреля.

Ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2020 году. Для Одесской область предусмотрено финансирование в размере 673 миллиона гривень.

В июле прошлого года «Укравтодор» заявил о намерении завершить ремонт моста через Хаджибейский лиман на трассе Одесса – Киев до конца года.

Ранее Европейский инвестиционный банк согласился с тем, что все кредиты, которые получит Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), будут направлены на трассу Одесса – Киев.

В мае 2019 года ООО «Маст-буд» начало капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман, который является составной частью проекта Go Highway – транснационального транспортного коридора.

В январе текущего года Служба автомобильных дорог в Одесской области не допустила к участию в тендере на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса крупные одесские компании.

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