За ремонт моста в Одесской области заплатят более трех миллионов

Государственное предприятие «Служба местных автомобильных дорог» объявила тендер для выбора подрядчика, которому заплатят за текущий средний ремонт моста на автомобильной дороге местного значения О161319/О160915/-Старые Шомполы-Доброслав-Граница-Пшеняново.
Соответствующее объявление опубликовано в системе электронных закупок Prozorro.
Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 3 миллиона 772,1 тысячи гривень состоится 7 апреля.
Ранее Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2020 году. Для Одесской область предусмотрено финансирование в размере 673 миллиона гривень.
В июле прошлого года «Укравтодор» заявил о намерении завершить ремонт моста через Хаджибейский лиман на трассе Одесса – Киев до конца года.
Ранее Европейский инвестиционный банк согласился с тем, что все кредиты, которые получит Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор»), будут направлены на трассу Одесса – Киев.
В мае 2019 года ООО «Маст-буд» начало капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман, который является составной частью проекта Go Highway – транснационального транспортного коридора.
В январе текущего года Служба автомобильных дорог в Одесской области не допустила к участию в тендере на эксплуатационное содержание автомобильной дороги общего пользования государственного значения М-05 Киев – Одесса крупные одесские компании.