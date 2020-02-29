За ремонт крыши и фасада одного из корпусов старейшей больницы Одессы заплатят 71 миллион 30 Места, Новости

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер, касающийся капитального ремонта КУ «Городская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Одесса, улица Пастера, 5/7.

Соответствующая информация содержится в системе электронных закупок Рrozorro.

По данным системы, речь идет о Валиховском корпусе больницы. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 71 миллион 883,8 тысяч гривень состоится 18 марта, а работы следует закончить до 30 апреля 2022 года.

Одесская городская клиническая инфекционная больница – старейшее лечебное учреждение города и одно из первых каменных зданий в Одессе. Больница основана в 1802-1804 годах по инициативе герцога де Ришелье.

Напомним, в октябре 2019 года в одесской городской инфекционной больнице открылось новое приемное отделение.

Напомним также, что в 2017 году депутаты Одесского горсовета рассмотрели комплексную программу строительства и развития социальной и инженерной инфраструктуры города Одессы на 2017-2019 годы, в которой тогда на реконструкцию зданий коммунального учреждения «Городская клиническая инфекционная больница» с инженерными сетями на Пастера, 5/7, планировали потратить 145 миллионов гривень.

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