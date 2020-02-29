За ремонт крыши и фасада одного из корпусов старейшей больницы Одессы заплатят 71 миллион

Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер, касающийся капитального ремонта КУ «Городская клиническая инфекционная больница», расположенного по адресу: Одесса, улица Пастера, 5/7.
Соответствующая информация содержится в системе электронных закупок Рrozorro.
По данным системы, речь идет о Валиховском корпусе больницы. Аукцион с ожидаемой стоимостью закупки в 71 миллион 883,8 тысяч гривень состоится 18 марта, а работы следует закончить до 30 апреля 2022 года.
Одесская городская клиническая инфекционная больница – старейшее лечебное учреждение города и одно из первых каменных зданий в Одессе. Больница основана в 1802-1804 годах по инициативе герцога де Ришелье.
Напомним, в октябре 2019 года в одесской городской инфекционной больнице открылось новое приемное отделение.
Напомним также, что в 2017 году депутаты Одесского горсовета рассмотрели комплексную программу строительства и развития социальной и инженерной инфраструктуры города Одессы на 2017-2019 годы, в которой тогда на реконструкцию зданий коммунального учреждения «Городская клиническая инфекционная больница» с инженерными сетями на Пастера, 5/7, планировали потратить 145 миллионов гривень.