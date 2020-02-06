За подозреваемого в афере со зданием "Краяна" экс-нардепа внесли 16 миллионов залога 53 Криминал, Люди, Новости

За бывшего депутата Верховной Рады Александра Дубового, которого НАБУ считает основным подозреваемым в деле о покупке мэрией Одессы здания завода «Краян», внесли залог.

Спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии «Українським Новинам» сказала, что вся сумма, а именно 15 миллионов 765 тысяч гривен, была внесена 3 февраля.

Напомним, недавно в деле «Краяна», оправдательный приговор по которому прокуратура обжаловала в Высшем антикоррупционном суде, появились четверо новых подозреваемых.

По версии правоохранителей, именно экс-нардеп Александра Дубовой является инициатором коррупционной схемы — с помощью мэра Генная Труханова, его бывшей помощницы, действующего депутата облсовета и других подозреваемых он продал городу здание завода по вдвое завышенной цене, нанеся ущерб бюджету Одессы на сумму более 92 млн грн. Всего в деле насчитывается 12 фигурантов.

Сам Дубовой обвинения категорически отрицает, заявляя что никогда не общался с Трухановым по поводу завода. Кроме того, он считает назначение меры пресечения в виде 16-миллионного залога не справедливой и высказал намерение подать на нее апелляцию. Содержания под стражей мера не предусматривала.

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