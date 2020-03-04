За отставку всего Кабмина хотят проголосовать пакетно 25 Идеи, Новости

Сейчас есть приблизительный план по демаршу и саботажу, а также торгу с ОП.

Как сообщает телеграм-канал “Легитимный”, источник в Офисе Президента поясняет, почему сейчас западные лоббисты и Сорос хотят отправить весь Кабмин в отставку.

За отставку всего Кабмина хотят проголосовать пакетно.

Потому что таким ходом они отправят и Министра МВД Арсена Авакова в отставку, как самого главного их раздражителя. После хотят разделить голосование по назначению каждого Министра по отдельности, чтобы в момент голосования за Министра МВД провалить голосование.

На данный момент источник уточняет, что это всё предположение, но такая вероятность демарша существует. Возможно, алгоритм демарша и саботажа будет изменен, но определенные группы всячески хотят сейчас устроить политический кризис Зеленскому и используют это в своих интересах.

Сейчас уже депутат от Слуги Народа Дмитрий Костюк у себя в фейсбуке ненавязчиво затеял опрос, кого бы люди хотели видеть новым Министром МВД.

Известно, что этот месседж сейчас будут разгонять. Определенные группы хотят Авакова “слить” .

Торги олигархов, западных лобби и Офиса Президента продолжаются.