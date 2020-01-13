За незаконную вырубку леса житель Подольска предложил полицейскому 1000 долларов 46 Криминал, Новости

В отношении жителя Подольска прокуратура направила обвинение в суд. Его подозревают в попытке подкупа полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

40-летний нарушитель в октябре прошлого года попытался передать 1000 долларов заместителю начальника Подольского отдела полиции. Взятка должна была помочь его знакомому беспрепятственно заниматься вырубкой, перевозкой и продажей лесной древесины, без соответствующего разрешения.

Мужчину задержали в ходе передачи взятки.

По информации следствия, злоумышленник имеет отношение к нескольким преступлениям, произошедших на севере региона, в том числе касательно контрабанды и вырубки леса. За совершение преступления по ч. 3 ст. 369 УК Украины ему грозит до 8 лет тюрьмы.