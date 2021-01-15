За неделю в Одессе от ковида умерли 11 человек 59 Новости

77 753 случая COVID-19 зарегистрированы в Одесской области по состоянию на 15 января.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, из них 34 839 — у жителей Одессы.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 593 новых случая заболевания, из них 218 — у одесситов.

По данным Одесской мэрии, за последние сутки от Одесского областного лабораторного центра поступила информация о 14 летальных случаях у жителей Одессы с COVID-19. Из них 11 случаев наступили с 5 по 12 января 2021 года и три случая — в 2020 году. В числе умерших — 11 мужчин и три женщины. Возраст пациентов: 11 человек в возрасте от 51 до 90 лет, три пациента моложе 50 лет.

По данным на 15 января, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 174 пациента с COVID-19, из них 45 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 129 пациентов, из них три человека подключены к аппаратам ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 18 человек с подозрением на COVID-19.

44 пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 16 человек — в ГКБ №10, 69 человек — в городской больнице №5, пять детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 14 января, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 328 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребенка, девочка находится на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 выздоровели 200 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 28 331 случай выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 5 907 одесситов.