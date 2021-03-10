За неделю в Одессе от коронавируса умерли 16 человек

10.03.2021 14:21
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Новости

Семь мужчин и девять женщин скончались в результате COVID-19 со 2 по 9 марта в Одессе.

Об этом сообщает Одесская мэрия со ссылкой на областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Возрастной состав умерших: 14 человек в возрасте от 64 лет до 81 года и двое пациентов в возрастной группе 40-60 лет.

За последние сутки COVID-19 заболели 372 одессита, в целом по региону зарегистрированы 586 новых случаев заболевания.

Всего по состоянию на 10 марта в Одесской области зарегистрированы 89 260 случаев COVID-19, из них 40 460 — у жителей Одессы.

По данным на 10 марта, на лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 237 пациентов с COVID-19, из них 67 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 170 пациентов, из них один человек подключен к аппарату ИВЛ в режиме СИПАП.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 28 человек с подозрением на COVID-19.

Выздоровел за сутки 51 житель Одессы, продолжают болеть 3243 одессита.

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