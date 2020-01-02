За неделю перед Новым годом пропало 16 детей в Одесском регионе 22 Люди, Новости

За период с 23 по 30 декабря 2019 года в Одессе и области пропало 16 детей. Их уже разыскала и доставили домой правоохранители.

Полиция отчиталась, что за последнюю неделю они зафиксировали 1 случай нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними. Жертвами различных преступлений (среди которых кражи, телесные повреждения, мошенничество, доведение до самоубийства) стали 13 детей. Вместе с тем, одного несовершеннолетнего заметили за распитием алкогольных напитков.

Кроме того, 28 взрослых были привлечены к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Двое взрослых отвечали за доведение до состояния опьянения несовершеннолетних. 10 детей стали жертвами несчастных случаев в Одесском регионе в период с 23-го по 30-е декабря. 3 преступления совершено при участия несовершеннолетних.

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