За мелкий ремонт 700 миллионов: в Одесской области намерены ремонтировать дороги

Соответствующие объявления опубликованы в системе электронных закупок Prozorro.

По данным системы, аукционы должны состояться 24 апреля текущего года, а общая ожидаемая стоимость закупки – 783 миллиона 831,9 тысяч гривень.

Больше всего планируется заплатить по тендеру, где кроме ремонта дорог в семи районах области, предполагаются работы участков трасс: Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Черноморск, Одесса-Кучурган и Одесса-Южный. Ожидаемая стоимость закупки по этому списку – 382 миллиона 791,2 тысячи гривень.

Второй тендер предполагает ремонт дорог в восьми районах за 189 млн 954,5 тыс. грн, а по третьему планируется, что в 11 районах подрядчик займется мелким ремонтом участков трассы Одесса-Киев и Кропивницкий-Платоново.

Напомним, Одесская область получила 927 миллионов гривень государственной субвенции на ремонт дорог местного значения.

Ранее служба автодорог сообщила, что Кабинет министров Украины утвердил перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения на 2020 году. В САД сообщили, что для Одесской области предусмотрено финансирование в размере 673 миллионов гривень.

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