З Одеського СІЗО у сміттєвих баках намагалися вивезти 35 бутлів олії 64 Места, Новости

В Одеському СІЗО попередили розкрадання держмайна.

Про це повідомляє Depo.Одеса з посиланням на пресслужбу Одеського слідчого ізолятора.

Під час перевірки автівки, яка виїжджала з території установи, у відділенні для перевезення багажу на КПП знайшли у середині бачків з харчовими відходами пластикові ємності. Сміттєві баки стояли у багажному відділенні автівки. Коли правоохоронці більш детально оглянули бачки, то знайшли бутлі зі соняшниковою олією, кожен ємністю п’ять літрів, які попередньо були замотані у мішки. Загалом з території СІЗО намагалися вивезти 35 бутлів з олією.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Малиновського відділу поліції. Зараз відбуваєтсья службова перевірка.