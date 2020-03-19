З бюджету Одеси виділили понад 140 мільйонів на боротьбу з коронавірусом 86 Новости

Депутати Одеської міської ради проголосували за виділення з міського бюджету 141,88 млн грн на заходи щодо зниження ризику інфікування і попередження поширення захворюваності на гострі респіраторні інфекції, викликаної коронавірусів COVID-19.

Рішення про виділення коштів депутати підримали вчора, 18 березня, під час чергової сесії Одеської міськради.

Частина з виділених 141,88 мільйона, а саме 4,2 мільйона, піде на передбачену законодавством доплату до 200% зарплати медпрацівникам, які задіяні в роботах по ліквідації коронавируса в Україні.

Комунальним установами та підприємствам направлять 1,25 млн грн на придбання дезінфекційних засобів для обробки місць масового перебування людей. За рахунок коштів НСЗУ комунальними некомерційними підприємствами міста Одеси планується закупити тести і засоби захисту на суму 3,3 млн грн.

Нагадаємо, в одеській інфекційній лікарні розгорнуто 450 ліжок на випадок початку пандемії коронавірусу.

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