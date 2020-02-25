ЄБРР виділив 52,5 млн євро одеській компанії, що управляє ТРЦ Рів'єра 61 Места, Новости

ЄБРР виділив фінансування розміром 52,5 млн євро спеціальній проектній компанії Нові бізнес-погляди, яка володіє і управляє ТРЦ Рів’єра в Одесі.

Про це повідомив старший радник із зовнішніх зв’язків ЄБРР Антон Усов у Facebook.

За його словами, проект допоможе розширити існуючу загальну орендну площу на 18,1 тис. кв. м до кінця 2022 року. Кредит також буде використаний для реструктуризації балансу підприємства Нові бізнес-погляди.

“Також в рамках цієї інвестиційної програми сотні молодих жінок і чоловіків зможуть пройти спеціалізоване професійне навчання з IT, іноземних мов, продажу, маркетингу та інших дисциплін”, — написав Усов.

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