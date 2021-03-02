Взрывотехники ищут бомбы в 2 школах и на 5 коммунальных предприятиях 7 Новости

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Киевском и Приморском районах Одессы.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, анонимный сигнал поступил утром, 2 марта, на электронную почту учебного заведения №80.

На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели, взрывотехники.

Позже появилась информация о минировании школы №117 в центре.

Также ищут взрывчатки на пяти коммунальных предприятиях города.

Здания школы и КП, а также прилегающие к ним территории обследуют специалисты.