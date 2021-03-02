Взрывотехники ищут бомбы в 2 школах и на 5 коммунальных предприятиях

Полиция проверяет информацию о минировании школ в Киевском и Приморском районах Одессы.
Как сообщает пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, анонимный сигнал поступил утром, 2 марта, на электронную почту учебного заведения №80.
На место выехали следственно-оперативная группа, кинологи, спасатели, взрывотехники.
Позже появилась информация о минировании школы №117 в центре.
Также ищут взрывчатки на пяти коммунальных предприятиях города.
Здания школы и КП, а также прилегающие к ним территории обследуют специалисты.