Взорвавшим гранату в общежитии мужчина оказался ранее судимый за убийство одессит 100 Криминал, Новости

Подозреваемым во вчерашнем инциденте с гранатой в общежитии на улице Радостной оказался 38-летней одессит, который ранее уже был осужден за убийство.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, мужчина оправдывает свои действия обидой на соседей, которые якобы постоянно с ним «воевали» из-за бытовых недоразумений. По словам задержанного, гранатой, которую несколько лет назад приобрел через интернет, он хотел напугать недругов.

Сейчас следствие продолжается. Событие квалифицированы по ч. 2 ст. 15 и п 1, 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) УК Украины. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, что вчера во время застолья подозреваемый поссорился с соседями, после чего бросил в них гранату, закрыл за собой дверь и убежал. В результате происшествия пострадали три человека. Все они доставлены в больницу с многочисленными осколочными ранениями.

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