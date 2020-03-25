Вытолкнула 7-летнюю дочку в окно и выпрыгнула следом: полиция расследует ЧП на Ицхака Рабина

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования одесситки и её семилетнего ребенка. По словам пострадавшей девочки, мать вытолкнула её из окна 5-го этажа и сама выпрыгнула следом.

Как сообщает пресс-служба ГУ НП области, случайный прохожий заявил в полицию о ЧП на улице Ицхака Рабина прохожий: неизвестная женщина вместе с девочкой выпали из окна последнего этажа пятиэтажного дома.

К счастью, и женщина, и ребенок живы, но получили многочисленные переломы и ушибы. Обеих забрала скорая на госпитализацию.

Следователям девочка рассказала, что мать вытолкнула ее из окна своей квартиры, а потом и сама выпрыгнула следом. Опросить саму 49-летнюю одесситку пока невозможно, поскольку она находится в бессознательном состоянии.

По предварительной информации, женщина состоит на учете в психиатрической больнице.

Полицейские квалифицировали событие по ч.2 ст.15 и п.2 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса — покушение на убийство. Вменяемость женщины, а также причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия.

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