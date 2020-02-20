Выкинула в туалет: в Березовском районе мать, которая убила новорожденного ребенка, посадили на 5 лет 37 Криминал, Новости

В Березовском районе к пяти годам тюрьмы приговорили женщину, которая родила сына сама дома, положила новорожденного в пакет и крепко завязала ручки, а затем выкинула в выгребную яму, младенец задохнулся. Женщина боялась осуждения, так как родила без мужа.

Об этом стало известно из судебного реестра.

Женщина скрывала, что беременна. Она боялась, что ее будут осуждать, так как забеременела, будучи не замужем. Она родила сама дома. Родился здоровый мальчик. Сразу после родов женщина срезала пуповину кухонным ножом, положила своего ребенка в пакет и связала ручки, чтобы он задохнулся. Ребенок умер от удушья, а также от потери крови из-за того, что пуповина была срезана неправильно.

Своего ребенка женщина выкинула в выгребную яму туалета. За содеянное она проведет пять лет в тюрьме.

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