Выделенной полосы для общественного транспорта на Пушкинской не будет, вместо этого запретят парковку на обочинах 82 Идеи, Новости

Выделение отдельной полосы для общественного транспорта на улице Пушкинской в Одессе является нецелесообразным. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор городского департамента транспорта Александр Илько.

Ее предлагали сделать в крайнем правом ряду по Пушкинской. По словам Илько, это будет не совсем удобно, потому что общественный транспорт на нескольких перекрестках поворачивает налево, а значит пересекает средний левый ряд.

«Исходя из того, что большинство троллейбусных маршрутов совершают поворот на Большую Арнаутскую, дальнейший поворот общественного транспорта происходит на улицы Жуковского и Греческую, специально выделять крайний правый ряд для общественного транспорта является, на наш взгляд, нецелесообразным, потому что всегда транспорт должен пересекать средний левый ряд. Плюс специфика - контактная сеть для троллейбуса находится ближе к левому ряду, чтобы троллейбусы поворачивали на Большую Арнаутскую», - рассказал Илько.

Вместо этого предлагают ограничить парковку и стоянку транспорта в двух кварталах на Пушкинской - от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской. По информации департамента транспорта, с 8 до 9 утра на Пушкинскую со стороны Привокзальной площади заезжают примерно 2050 автомобилей, среди которых 28 троллейбусов и 90 автобусов. При этом в двух кварталах в это время припаркованы от 35 до 50 автомобилей.

«Мы предлагаем запретить остановку транспортных средств по улице Пушкинской от Пантелеймоновской до Большой Арнаутской, а после Большой Арнаутской - разрешить», - отметил Александр Илько.

Напомним, на Пушкинской ходят четыре троллейбуса - №№7, 8, 14 и 10 и 9 маршруток - 201, 208, 124, 148, 150, 175, 221, 145, 210. Из них делают левый поворот на Большой Арнаутской два троллейбуса и две маршрутки, на Жуковского - три маршрутки, на Еврейскую - один троллейбус, на Греческую - один троллейбус и три маршрутки.

С 28 ноября выделенная полоса для маршруток и троллейбусов работает на улице Ришельевской. Она устроена в крайнем правом ряду от улицы Греческой до Пантелеймоновской. Здесь ездят 5 троллейбусных и 11 автобусных маршрутов.Такую же полосу хотят обустроить в Суворовском районе города - от улицы Паустовского до Пересыпи.

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