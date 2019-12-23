Выборы в громадах Одесской области: названы предварительные результаты голосования 32 Новости

На выборах в пяти ОТГ Одесской области победу одержали действующие главы сельсоветов. В трех громадах у них вообще не было конкурентов.

Безальтернативными были выборы в Новоборисовской (Великомихайловский район), Петроверовской и Чегодаровской (обе – Ширяевский район) громадах. Здесь руководителями ОТГ выбрали, соответственно, главу села Мигаи Инну Татарлы, руководителя Петроверовского сельсовета Лилию Зибо и Чегодаровского сельского голову Николая Зайца. К слову, за последнего проголосовали 99,9% местных жителей, пришедших на избирательные участки.

В Андреево-Ивановской ОТГ (Николаевский район) действующий глава сельсовета Сергей Тритишный "обошел" троих других кандидатов, а в Ивановской громаде (Ивановский район) бывший глава райгосадминистрации Виктор Лобач выиграл выборы у двоих конкурентов.

В новом составе сельсоветов преобладают представители партии "Слуга народа". В Чегодаровском сельсовете "слуги" получили 7 мест (из 12), в Петроверовском – 10 (из 14), в Андреево-Ивановском – 8 (из 14). В Новоборисовском сельсовете большинство – у самовыдвиженцев (18 депутатов из 23), а в Ивановском – у "Батьківщини" (15 депутатов из 26).

Напомним, выборы в 5 ОТГ Одесской области состоялись в воскресенье, 22 декабря. Полиция сообщает, что голосование прошло без нарушений.

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